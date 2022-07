Intervenuto in conferenza stampa, Robertha parlato anche dell'amichevole tra il suoe lain programma nella notte negli. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Tuttosport: "Ho sempre in testa di vincere le partite e di segnare gol, non importa la partita o l’avversario. Ho sempre fame di vincere. C’è un grande potenziale in questa squadra. Tutti noi dobbiamo lavorare insieme e crescere passo dopo passo. Ogni partita di pre-campionato per noi è importante, per prepararci bene alla stagione. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo una mentalità vincente. Vogliamo vincere sempre, anche le amichevoli".