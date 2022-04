Resta in bilico il futuro di Robert Lewandowski, che dopo otto stagioni potrebbe lasciare il Bayern Monaco con cui è in scadenza nel 2023. In Germania c'è ottimismo sul rinnovo, ma la situazione è seguita da vicino dal Barcellona, pronto a inserirsi in caso di rottura tra le parti. A confermare l'interesse dei blaugrana per il forte centravanti polacco è stato lo stesso presidente Joan Laporta, che ha risposto così alla domanda di un tifoso: "Lui ha più possibilità di venire".