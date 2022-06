Questa sessione estiva di mercato è iniziata in maniera esplosiva, considerando i già noti trasferimenti di Erling Haaland e di Darwin Nunez, passati rispettivamente a fare le fortune di City e Liverpool. Ma molte altre potrebbero essere definite nelle prossime ore, come quelle che porterebbero Pogba alla Juve e Lewandowski al Barcellona. In merito a questo ultimo punto è intervenuto anche il presidente della Liga Javier Tebas, il quale ha parlato così di Tiempo de Juego.



'Il Barcellona ha approvato in assemblea modalità per rimediare alle perdite, ora devono renderle esecutive e andare avanti con la vendita di BLM e con il tema dei diritti tv. Loro conoscono i numeri e quanto potranno ottenere, quindi possono comprare Robert Lewandowski, Bernardo Silva e chi vogliono loro'.