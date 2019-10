Ai microfoni di Sky Germania, Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, ha commentato in questo modo la sconfitta arrivata all'Allianz Stadium contro la Juventus. Contro i tedeschi, i bianconeri sono stati implacabili: 3-0 netto, con le reti di Higuain, Bernardeschi e Ronaldo. "Abbiamo giocato con coraggio, ci è mancata la calma in alcune occasioni e in questa competizione, a questi livelli, ogni singolo errore viene punito. Non è comunque tutto negativo, abbiamo fatto anche cose positive nella gara contro la Juve. Non molte squadre arriveranno all'Allianz Stadium con il nostro coraggio", le sue parole.