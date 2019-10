Non ci sarà Lars Bender nella formazione del Bayer Leverkusen che affronta in questi minuti la Juventus all'Allianz Stadium. Per un problema fisico nel riscaldamento, infatti, i tedeschi devono fare a meno del difensore, sostituito nello schieramento da Mitchell Weiser. Un problema in più per gli ospiti, chiamati a fare l'impresa in casa della formazione di Maurizio Sarri, che nel 4-3-3 presenta Federico Bernardeschi in attacco al posto di Aaron Ramsey trequartista.