Mentre il difensore della Juve Matthijs de Ligt si prepara ad affrontare le acque perigliose della Champions League, e attende a Torino la sfida contro il Lione, la sua fidanzata Annekee Molenaar ha avuto a che fare con quelle più placide della non lontana Liguria. La fotomodella olandese nelle ultime ore ha effettuato uno shooting fotografico a tema marinaresco (a bordo di un bellissimo yacht) per il marchio d'abbigliamento Pinko nella zona delle Cinque Terre: su Instagram è possibile reperire alcuni scatti, che vi mostriamo nella nostra fotogallery. In una delle foto, insieme ad Annekee compare anche la modella italiana Beatrice Brusco.