L'Europa invidia la Juventus: ecco perchè

AFP or licensors

Lasi conferma una delle squadre più solide difensivamente in Europa. Con 15 clean sheet raccolti in questa edizione della Serie A, i bianconeri hanno stabilito un primato che li pone al vertice tra le squadre più difficili da battere nei cinque maggiori campionati europei. Nessuna squadra, infatti, ha raggiunto questo numero di partite senza subire gol, con almeno due gare di vantaggio sulla seconda miglior difesa del continente.Il dato testimonia l’efficacia della fase difensiva impostata dall’allenatore, che ha saputo dare equilibrio e compattezza alla squadra. Il contributo dei singoli è stato fondamentale, con prestazioni di alto livello da parte dei giocatori.

La solidità difensiva è stata uno dei punti di forza della Juventus in questa stagione, permettendo alla squadra di rimanere competitiva nonostante alcune difficoltà offensive. I bianconeri hanno spesso costruito le loro vittorie su una difesa impenetrabile, sfruttando al meglio le occasioni concesse dagli avversari.Se la Juventus riuscirà a mantenere questo rendimento fino al termine della stagione, la sua capacità di non subire gol potrebbe rivelarsi determinante nella corsa ai posti di vertice in campionato