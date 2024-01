Attraverso il suo account Twitter, Sandro, eurodeputato, dedica attenzione alla questione della Superlega e al monopolio esercitato dalla UEFA sulle competizioni calcistiche. Egli sottolinea che spetta al mondo dello sport e ai club decidere l'organizzazione del calcio. Tuttavia, esprime disaccordo con le dichiarazioni disu Repubblica, affermando che l'UE non ha chiaramente stabilito che l'UEFA abusi della sua posizione dominante, violando le regole dell'Unione Europea. Gozi definisce tale affermazione come una vera e propria fake news, sottolineando la necessità di una chiara comprensione dei fatti."Sta al mondo dello sport e ai club decidere come organizzare il calcio. Ma affermare come fa Ceferin oggi su Repubblica che la Corte UE non ha (molto chiaramente) deciso che l’UEFA abusa della sua posizione dominante e quindi viola le regole UE è una vera fake news".