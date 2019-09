Pino Letterio, ex consulente di Wanda Nara, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell'estate di Mauro Icardi, analizzando anche la nuova Juventus: "E' un club che ha una società alle spalle, al di là di chi è seduto in panchina. Sarri, poi, è un fenomeno che non ha mai accettato compromessi. E' arrivato un po' tardi nel calcio che conta, ma è un uomo senza filtri".