De Laurentiis scrive al ministro dello sport Spadafora e a quello della salute Speranza. Un atto necessario anche il pre reclamo inviato dal Napoli al Giudice Sportivo, altrimenti avrebbe deliberato in merito al caso della mancata partenza per Torino per giocare la sfida con la Juve solo sulla base del rapporto dell’arbitro e degli ispettori federali. Con lo 0-3 sarebbe stato immediato e inevitabile. "A questo punto - scrive la Gazzetta - il percorso più probabile è che sia dato un tempo rapido per la presentazione delle memorie e che una decisione, vista la necessità di acquisire tutti gli atti e di studiarli, non possa che arrivare fra la fine della settimana e l’inizio della prossima".



LA LETTERA - De Laurentiis ha scritto quindi una lettera al ministro della salute Roberto Speranza e a quello dello sport Vincenzo Spadafora, allegando ad essa tutti i documenti chiave, tra cui i pronunciamenti delle Asl. Ha citato anche il caso del rinvio di Palermo-Potenza in serie C per il divieto di spostamento della squadra lucana disposto dall’autorità sanitaria territorialmente competente. Nella lettera spiega: "il mancato rinvio per la disputa della partita rappresenterebbe la sconfitta di tutti. Si confida in un intervento dei Ministeri in indirizzo perché adottino ogni determinazione necessaria a ripristinare ordine, giustizia, legalità, ragionevolezza e rispetto".