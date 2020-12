1









Gaetano Letizia, terzino del Benevento, non usa mezzi termini e a Sportitalia dichiara: “La Juventus non ha portato Cristiano Ronaldo a Benevento perché ci ha sottovalutato. Credeva magari di trovare una piccola squadra. A me i bianconeri non hanno fatto paura come in passato. Io sono tifoso del Napoli e lo dico con orgoglio. Mi piace però essere schietto, non do risposte banali”.