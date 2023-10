Giuseppe Rossi, racconta un retroscena sulla storica vittoria della Fiorentina contro la Juve per 4-2. L'ex attaccante al Corriere dello Sport ha spiegato come avevano reagito all'esultanza di Tevez e Pogba, che, secondo i giocatori della viola, avevano festeggiato in modo provocatorio: "Quel gesto ci diede fastidio. Sembrava proprio una presa in giro, anzi lo era. Tra il primo e il secondo tempo Montella usò poche parole negli spogliatoi ma per noi fu sufficiente ripensare a quell’atteggiamento per tornare in campo più grintosi che mai. Era stata sbeffeggiata tutta Firenze e questo non potevamo accettarlo".