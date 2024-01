L'ha un presidente solo "virtuale". Titola così L'Espresso, raccontando che prima della finale di Supercoppa Italiana in Arabia "Stevensarebbe comparso in collegamento Zoom da Nanchino per motivare i calciatori e garantire tutto il suo appoggio da tifoso. A osservare il fatto senza la lente rassicurante delle veline, si conferma che il primo vincitore cinese di uno scudetto italiano è presente soltanto in modo virtuale sulla scena calcistica dalla tournée di luglio dei nerazzurri in Giappone".Un fantasma anche suo padre Zhang Jindong, fondatore del gruppoproprietario del club, che manca delle scene nerazzurre da ancor prima e non si è materializzato neppure virtualmente, tanto da disertare addirittura la finale di Champions League contro il Manchester City del 10 giugno scorso."L’assetto azionario della holding di Nanchino - scrive L'Espresso - è stato modificato dopo una serie di conversioni del debito in azioni e con l’ingresso di autorità pubbliche come la provincia di Jiangsu. In altre parole,, che è quotata alla borsa di Shenzen con la sua controllata attiva nell’e-commerce (Suning.com). Gettare acqua sul fuoco serve ad affrontare con meno scosse possibili un passaggio fondamentale per il futuro societario del Fc Internazionale. Il prestito di oltre 350 milioni di euro alla famiglia Zhang da parte del fondova in scadenza il prossimo 20 maggio e sono già iniziate le manovre per tentare una rinegoziazione entro febbraio, nonostante gli interessi altissimi pagati dal club". E ancora: "L'interesse di acquirenti arabi resta alto", ma gli eventuali acquirenti devono capire "se il titolare delle azioni è la famiglia Zhang o una qualche emanazione del Partito comunista".