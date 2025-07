L'esperto: 'David è il miglior colpo possibile per la Juventus, rispetto a Kolo Muani...'

Il procuratore Oscar Damiani, esperto del calcio francese, ha parlato die del suo arrivo alla Juventus nell'intervista rilasciata a Tuttosport. "David è un giocatore molto interessante, forte soprattutto fisicamente, pur non essendo alto come i vari Lukaku o Osimhen. Ma è molto potente di gambe. Segna e fa segnare i compagni, può agire sia da prima che da seconda punta. Un attaccante duttile, insomma.: i numeri in Ligue 1 degli ultimi anni sono tutti dalla sua parte e sono convinto che nel nostro campionato confermerà il suo valore".

"La Juve ha preso un ottimo giocatore. Se consideriamo le cifre richieste per i vari Gyokeres, Osimhen e Retegui, non c’è paragone: il canadese è il miglior colpo possibile per rapporto qualità-prezzo"."Lui paura non ne ha, anzi: la fa venire agli altri. La Juventus ha tanti ragazzi giovani, quindi ha bisogno di una figura di personalità e di spessore come l’attaccante canadese"."Randal mi piace molto, è un giocatore completo, ma David è più goleador di lui. Detto ciò, si assomigliano, ed è proprio per questo che possono giocare insieme".