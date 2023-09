L'altro eri la conferma: no, Albertonon snobba Alaned è pronto a farne una pedina importante del suo. Dopo tante panchine è arrivato il momento dell’uruguaiano di dimostrare di poter giocare nella massima serie italiana e la rispostaEsordio in Serie A contro la Roma diha giocato in un ruolo non propriamente suo: quinto a sinistra lui che può fare il centrale, il braccetto di una difesa a tre o il terzino in una difesa a quattro. Eppure, tempo di scrollarsi di dosso l’ansia e per lui un esordio da incorniciare. Ha collezionato chilometri su quella fascia sinistra, contrasti vinti con un certoe ha dato una mano in entrambe le fasi, entrando pure nell’azione che porta al bellissimo gol diHa mostrato le qualità che la Juventus ha notato già tempo fa. Quando ancora giocava nel, in Uruguay. Su di lui gli occhi dei bianconeri erano puntati da tempo, per osservarlo e per guardarsi dalla concorrenza italiana,su tutte. Alla fine, nel gennaio 2022, fu ila spuntarla. Club, quello ligure, con i quali i rapporti sono ottimi,che, se continuerà sulla falsariga di ieri sera, non potrà che essere radioso. Tradotto:Insomma, gli occhi della Juventus erano puntati e restano puntati sul difensore classe 2004 e campione del mondo Under 20.