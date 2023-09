Nicolò Rovella potrebbe fare il suo esordio con la Lazio proprio contro la Juventus. Come riferisce calciomercato.com, Sarri sta preparando infatti una staffetta tra Cataldi, finora titolare inamovibile in cabina di regia, e il centrocampista classe 2001, arrivato ad agosto dai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto condizionato a 17 milioni. Rovella aveva dovuto recuperare da un infortunio accusato in preparazione con la Juve.