La Juventus ha appena comunicato le condizioni di Bernardeschi, che ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale per problemi fisici, facendo ritorno a Torino. Questo è quanto riferito dal club bianconero sul suo infortunio muscolare: "Federico Bernardeschi, a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il J Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli". Defezione per mister Pirlo in vista della preparazione per il nuovo campionato, che riparte il fra 17 giorni.