Nella notte del Castellani, la Juve ha dovuto assistere non solo alla prima doppietta di Vlahovic in bianconero, ma anche all'ennesimo infortunio stagionale di questa annata maledetta. A farne le spese è stato lo svizzero Zakaria, costretto a lasciare il posto a Locatelli ad inizio ripresa per un fastidio muscolare. Nella mattinata di oggi sono stati svolti gli esami di rito al JMedical che, hanno evidenziato una lesione di basso grado per l'ex centrocampista del Borussia, di seguito il comunicato del club. IL COMUNICATO - 'La squadra si è ritrovata questa mattina, e dopo una fase atletica e un’altra dedicata al torello di gruppo, si è dedicata ad esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra in fase di pressing avversario, per concludere con la consueta partitella finale. Questa mattina Zakaria è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni'.