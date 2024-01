Pomeriggio di alti e bassi per Matias Soulé, autore del gol su rigore che ha riaperto la partita contro il Monza, comunque persa 3-2. Il talento argentino però, in precedenza era stato protagonista in negativo, prima con l'errore sul gol del raddoppio avversario, poi con la scivolata che è costata l'autogol. Per il giocatore di proprietà della Juventus, è l'ottavo gol in campionato. Si avvicina la doppia cifra per Matias, tra pochi giorni affronterà nuovamente la Juve, questa volta in Coppa Italia all'Allianz Stadium.