L'errore della Juventus con Danilo

Una zampata sul secondo palo che contribuisce a una storica vittoria per ilcontro il. Un’entrata a gamba tesa nell’eterno dibattito che vede protagonisti i tifosi della Juventus . In contemporanea, Danilo è riuscito a far festeggiare i tifosi brasiliani e discutere quelli bianconeri. La sua partenza da Caselle lo scorso gennaio è ancora fresca nei ricordi, per qualcuno una cicatrice che continua a bruciare. La rottura totale con il progetto tecnico “fantasioso”, firmato, è probabilmente una delle scelte che più ha pesato nella spaccatura interna che ha portato prima all’esonero die poi all’addio di Cristiano

. L’ex capitano bianconero ha saputo farsi volere bene, tanto dai tifosi quanto dai compagni all’interno dello spogliatoio. Ha saputo fare da collante, riuscendo a volte anche a risanare ferite e impedire spaccature. Ha tessuto una rete fatta di stima e amicizia: fili che non si possono recidere così all’improvviso senza prevedere un trauma all’interno del gruppo squadra. Non si è saputo leggere il momento e il contesto. Ieri, sui social, ha festeggiato il gol di: è solo un piccolo esempio. In questi mesi, saluti e attestati di stima tra ex compagni si sono sprecati.. No, se si parla dell’aspetto tecnico. Decidere di interrompere il rapporto è legittimo, soprattutto alla luce delle ultime prestazioni del difensore brasiliano. La fase calante della sua esperienza in bianconero era cominciata già nell’ultimo anno con Allegri in panchina: un infortunio a inizio stagione, il continuo rincorrere la forma migliore e diversi errori difensivi. La catena di sinistra, con lui braccetto e Kostic quinto, divenne un punto debole spesso sollecitato dagli avversari. E poi l’anno dopo, quando impiegato da Thiago Motta, Danilo – arrivato con addosso le fatiche degli impegni estivi con il Brasile – ha collezionato prestazioni insufficienti.