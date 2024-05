Juventus, proposto Manuel Ugarte

Al Psg c'è aria di rivoluzione, forte e con tanti cambiamenti. E tutto ciò può coinvolgere e interessare anche la Juventus. Dopo l'addio di Kylian Mbappé, infatti, ci sono altri giocatori pronti a lasciare Parigi. Gente come Carlos Soler, Milan Skriniar e. Questi i nomi dei partenti nella rosa di Luis Enrique, secondo quanto riportato da L'Equipe.Ma chi per la Juventus? Come riportato dal quotidiano francese, nel mirino bianconero è finito Manuel Ugarte. Il centrocampista uruguaiano di Montevideo sarebbe stato proposto in Italia proprio dal Psg, che lo avrebbe offerto al Milan e alla Juventus. Sia rossoneri che bianconeri, secondo L'Equipe, sarebbero interessati al classe 2001, anche se il trasferimento fosse a titolo temporaneo. E Ugarte sarebbe felice di approdare in Italia. Centrocampista completo e moderno, sa difendere ma anche proporsi in zona offensiva. Ecco perché fa comodo a tanti ed ecco perché la Juventus si potrà muovere su di lui.Doppio appuntamento con, speciale finale di. Dallo stadio Olimpico di Roma,racconterà tutte le ultime pre e post partita.In collegamento, mentre dallo studio ci saràVivi l'attesa e l'emozione della finale con ilBiancoNero.com