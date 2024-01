Alla ricerca di un successore per Djamel, la Federazione algerina ha tentato un approccio con Zinédine. Quest'ultimo ha declinato l'offerta. Dopo l'eliminazione prematura al primo turno della Coppa d'Africa in Costa d'Avorio, l'Algeria è attivamente alla ricerca di un nuovo allenatore, a seguito della recente partenza di Djamel Belmadi. Nomi come Hervé Renard, Vahid Halilhodzic e altri (Petkovic, Sampaoli...) sono stati presi in considerazione dai dirigenti algerini, con discussioni concrete in corso. Tuttavia, secondo le informazioni de L'Equipe, il nuovo dirigente della Federazione algerina, Walid Sadi, ha immediatamente pensato a Zinédine Zidane (51 anni), le cui radici familiari con l'Algeria sono ben note. L'ex allenatore del Real Madrid è stato sondato nelle ultime ore per guidare i Fennecs. Pur essendo libero da qualsiasi contratto, Zidane è stato lusingato dall'interesse del paese dei suoi genitori, ma ha declinato l'offerta algerina, così come ha recentemente rifiutato proposte dal Brasile o dagli Stati Uniti. Nel caso dovesse tornare a guidare una nazionale, Zidane non ha mai nascosto che la sua priorità sarebbe la nazionale francese.