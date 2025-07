L'Equipe - Marsiglia in trattativa per Weah: la posizione della Juventus e quanto valuta il giocatore

Il naufragio della trattativa che avrebbe dovuto portarlo, insieme a Samuel Mbangula, al Nottingham Forest non ha cambiato di una virgola la posizione di, il cui futuro sembra sempre più propendere verso un addio alla maglia dellaSecondo quanto riferito da L'Equipe, infatti, ilavrebbe allacciato i contatti con l'entourage dell'esterno statunitense per un potenziale trasferimento in Ligue 1, dove il classe 2000 ha già giocato vestendo la maglia del Lille dal 2019 al 2023.Nelle ultime ore, infatti, i dialoghi tra le parti si sono intensificati alla ricerca di un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa, in attesa poi di trovare, eventualmente, la quadra con la Juventus, proprietari del cartellino del giocatore, legato alla Juventus fino al 30 giugno 2028.

La posizione della Juve su Weah

La Juventus, come detto, considera Weah un elemento sacrificabile e di conseguenza non centrale nel progetto tecnico di Igor Tudor. Dopo aver trovato l'accordo con il Nottingham, il secco 'no' del giocatore statunitense aveva fatto sfumare una trattativa che sembrava ormai in via di definizione.L'idea della Juve, però, non è mai cambiata e la volontà rimane sempre la stessa: monetizzare dalla cessione di Weah che i bianconeri valutano 15 milioni di euro.