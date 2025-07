L'Equipe - L'Al Hilal pensa a Dusan Vlahovic

Super offerta per Osimhen: clausola da 75 milioni

La squadra di Simone Inzaghi ha fretta di chiudere per un nuovo centravanti e guarda con insistenza al mercato europeo. Il grande sogno dell’Al-Hilal resta Victor Osimhen , ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato da L’Équipe, è emerso anche il nome di Dusan Vlahovic come possibile alternativa. L’attaccante serbo della Juventus , in uscita da Torino, potrebbe rappresentare un’occasione importante per il club saudita, che punta a rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo.Il primo obiettivo dell’Al-Hilal rimane Victor Osimhen. Il club saudita sarebbe l’unico, ad oggi, disposto a pagare interamente la clausola rescissoria da 75 milioni di euro prevista per l’estero. Tuttavia, il nigeriano non ha ancora accettato l’offerta milionaria, preferendo al momento restare in Europa. Il nodo principale resta la volontà del giocatore, non convinto dal trasferimento nella Saudi Pro League nonostante un ingaggio faraonico.

Vlahovic tra le alternative

Tutto nelle mani del giocatore

Con Osimhen ancora indeciso, l’Al-Hilal valuta nuove strade. Tra i profili sondati c’è anche Dusan Vlahovic. La Juventus è pronta a trattare: il serbo, in scadenza nel 2026, non rientra più nei piani di Madama dopo l’arrivo di Jonathan David e la volontà di trattenere Kolo Muani. I bianconeri vedrebbero di buon occhio una cessione a titolo definitivo.Il futuro di Vlahovic dipende ora dalla sua decisione. Finora il classe 2000 ha rifiutato diverse proposte, intenzionato a restare un’altra stagione in Italia. Tuttavia, una maxi offerta dell’Al-Hilal – sia a livello di stipendio che di progettualità – potrebbe far vacillare il giocatore. Con Theo Hernandez già pronto a sbarcare in Arabia, anche per Vlahovic il fascino della Saudi Pro League potrebbe presto diventare realtà.