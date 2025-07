L'Equipe - L'Al Hilal di Inzaghi piomba su Vlahovic: le ultime

MOHAMED TAGELDIN

Vlahovic, piomba l'Al Hilal

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense (1-2), l'Al-Hilal è pronto a riattivarsi con decisione sul mercato estivo. Come riportato da L’Équipe, il club saudita ha già messo le mani su Theo Hernandez, che si appresta a firmare un ricco contratto per diventare il nuovo terzino sinistro della formazione guidata da Jorge Jesus.Ma il colpo principale in attacco potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Secondo il quotidiano francese, Al-Hilal ha ripreso i contatti con Victor Osimhen, centravanti nigeriano di proprietà del Napoli reduce da un prestito al Galatasaray. I dirigenti sauditi sperano di trovare un’intesa definitiva, puntando su un'offerta contrattuale molto vantaggiosa e sul fascino della Saudi Pro League, che continua ad attrarre grandi nomi dal calcio europeo.

In parallelo, Al-Hilal ha aperto un dialogo anche con la Juventus per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo rappresenta un’alternativa di primo livello a Osimhen. Il club bianconero, pur non chiudendo le porte a una cessione, non intende però svendere il suo numero 9.Qualora le due trattative principali non dovessero andare a buon fine, Al-Hilal ha comunque già identificato delle soluzioni di riserva. Tra queste spiccano Pierre-Emerick Aubameyang, attualmente all’Al-Qadsiah FC, e Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino passato da poco al Fenerbahçe.