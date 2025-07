Leoni va all'Inter? Parla Zanetti: 'Molto interessante, vediamo se...'

Al centro del mercato italiano c'è Giovanni Leoni, difensore del Parma che è nel mirino di praticamente tutti i principali club di Serie A. Leoni infatti è un obiettivo di Inter, Milan e Juventus, che da mesi seguono il giocatore. Il Parma non vorrebbe privarsene già quest'anno e per questo fa una valutazione alta del suo cartellino, non inferiore a 30 milioni di euro.Di Leoni ha parlato Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, che intervistato ai microfoni di SportMediaset, ha risposto così sulla possibilità che il difensore si trasferisca in nerazzurro: "E' un giovane molto interessante, vediamo se c'è questa possibilità, però credo che ora ci dobbiamo concentrare sul fare un gruppo che possa competere per tutte le competizioni che dovremo affrontare". Zanetti non ha quindi smentito l'interesse dell'Inter per il classe 2006.

La Juventus ha avuto contatti con l'entourage, a conferma di come anche i bianconeri siano su Leoni. Al momento però la Juve non ha ancora fatto una mossa ufficiale con il Parma.