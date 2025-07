Leoni-Parma, la decisione: sul difensore anche una big della Premier League

2 ore fa



Il Parma è tornato ad allenarsi quest'oggi per iniziare la preparazione estiva e tra i giocatori presenti anche Giovanni Leoni. Il difensore si è presentato regolarmente al raduno, come da programma. Nessuna rottura tra le parti nonostante i tantissimi interessamenti che il talento italiano ha ricevuto in quest'ultimo periodo. Su Leoni ci sono Inter, Juventus e Milan ma la decisione del giocatore è quella di non creare un disagio al club né iniziare un braccio di ferro, anzi, fino ad ora Leoni non ha mai spinto per andare immediatamente via da Parma.



Intanto però, anche all'estero il nome di Leoni suscita interesse e come riporta Calciomercato.com, dall'Inghilterra si parla anche del Liverpool che sarebbe sulle tracce del classe 2006. La concorrenza di un club come i Reds potrebbe cambiare le prospettive anche per le squadre italiane, che avrebbero una concorrente con più disponibilità economica.