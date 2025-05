Leoni-Juventus, si inserisce il Milan! Cosa filtra

Getty Images

Ilè ancora un cantiere aperto, con i lavori di costruzione della rosa che procedono a rilento (anche per via delle lungaggini nella ricerca del nuovo ds, che solo ora sembra essere stato individuato in Igli Tare). Un ritmo così lento che, secondo Calciomercato.com, rischia di far sfumare alcuni degli obiettivi principali per la difesa. Tra questi c’èdel Valencia, seguito nei mesi scorsi anche dallae finito nel mirino del Lipsia, che si sta muovendo con maggiore decisione. Il club tedesco sarebbe pronto a soddisfare le richieste economiche degli spagnoli, mentre da parte sua il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento.

Milan-Juventus, è duello per Leoni

La trattativa il Lipsia e il Valencia è già ben avviata: il trasferimento potrebbe concretizzarsi per circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. Mosquera, classe 2004, era da tempo nel mirino di Geoffrey Moncada, che lo aveva individuato come uno dei rinforzi prioritari per una retroguardia destinata a subire profondi cambiamenti nella prossima stagione, tra uscite e nuovi innesti.Nel frattempo, dunque, il Milan ha intensificato i contatti per un altro giovane talento:, difensore azzurro del Parma classe 2006. Il club rossonero è fortemente interessato e vuole anticipare la concorrenza della Juventus, che lo ha messo nel mirino da tempo e ha avuto modo di confermare le ottime sensazioni su di lui nella recente sfida di campionato sul campo del Parma. Leoni è considerato un profilo di grande prospettiva, ma ha già dimostrato di poter reggere il palcoscenico della Serie A, offrendo personalità e solidità nonostante la giovane età.