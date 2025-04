Leoni-Juventus, Giuntoli ci pensa. E a Parma il 'provino' decisivo

Getty Images



Il profilo

Talento precoce



Una vetrina chiamata Juventus

Nel giorno di Pasquetta, lo stadio Tardini sarà teatro di un confronto che va ben oltre i novanta minuti. Parma-Juventus non sarà soltanto una sfida tra due squadre ambiziose, ma anche un’occasione preziosa per osservare da vicino alcuni dei talenti più promettenti del panorama italiano. Tra tutti, spicca il nome di Giovanni Leoni : classe 2006, difensore che ha già stregato il calcio nostrano —. Se in campo i bianconeri andranno a caccia di punti, in tribunasarà a caccia di conferme.Leoni è il nome in cima alla lista dei giovani seguiti con attenzione dalla. Nato a Roma il 21 dicembre 2006, è al momento l’unico calciatore della sua annata a essere titolare fisso in Serie A. Un dato tutt’altro che banale, soprattutto per chi ricopre un ruolo complesso e di responsabilità come quello di difensore centrale. A credere per primo in lui è stato, che gli ha affidato le chiavi della difesa del Parma. Un’intuizione vincente, supportata anche dalla stima di, che lo ha valorizzato nei suoi anni nel settore giovanile.Il percorso di Giovanni Leoni è un concentrato di crescita rapida e talento cristallino. Dopo gli esordi nel vivaio del Padova, ha vissuto un passaggio chiave alla Sampdoria, dove è stato notato dal tandem formato da Andrea Mancini e Nicola Legrottaglie. A gennaio 2024 arriva il grande salto: l’esordio in Serie B con Andrea Pirlo, che lo lancia da titolare senza esitazioni. Leoni non tradisce la fiducia, anzi: si impone con prestazioni mature, attirando l’interesse di mezza Europa. Barcellona, Inter, Napoli e Juventus iniziano a seguirlo con grande attenzione.Un segnale chiaro: Leoni è il futuro, ma il Parma non vuole farsi trovare impreparato davanti alle offerte che arriveranno.Quella delsarà una partita speciale per Giovanni. Non capita spesso di affrontare un club che ti osserva da vicino con l’intenzione concreta di portarti a casa. Fermare gli attaccanti bianconeri — rivitalizzati dalla nuova gestione tecnica di Igor— potrebbe rappresentare un passaggio cruciale nella sua ascesa. In casa Juventus, infatti, si ragiona da tempo su come ringiovanire e modernizzare il reparto arretrato, e Leoni incarna alla perfezione l’identikit del difensore moderno: tecnico, fisico, intelligente. Un prospetto su cui costruire un nuovo ciclo.E per Giovannipotrebbe essere l’inizio di qualcosa di molto più grande.