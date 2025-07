Leoni è ancora un obiettivo della Juventus? Le ultime

Getty Images

Giovanni Leoni è uno dei giocatori più interessanti dell'intero panorama italiano. Protagonista di una grande stagione con il Parma, in cui ha mostrato sia il suo talento sia la sua crescita progressiva, è un obiettivo di mercato per tante big di Serie A. Il classe 2006, infatti, piace a, che non hanno nascosto il loro interesse in queste settimane.Il club che al momento sembra più disposto ad affondare il colpo è l'Inter, che si è fatto avanti già con, anche se il Parma non vuole scendere. Chivu lo conosce bene e vorrebbe fortemente averlo anche in nerazzurro, come ha fatto con

La Juventus, dal canto suo, sta seguendo tanti giocatori in diversi reparti, con gli esterni e l'attaccante che restano le priorità, ma Leoni è tutt'altro che uscito dai radar bianconeri. Il difensore piace sempre molto alla Continassa, dunque la sua situazione viene sempre monitorata nonostante al momento non sia una priorità.