Ovviamente le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sono dedicate alla vittoria della Nazionale italiana negli ottavi di finale degli Europei contro l'Austria. Una partita che ha tenuto gli azzurri col fiato sospeso. Anzi, col "Cuore in Gol" come titola Tuttosport. Il Corriere dello Sport dice "Non svegliateci!" mentre la Gazzetta dello Sport parla di "Leoni d'Italia".

E LA JUVENTUS? - Si parla dei bianconeri in altri punti più defilati dei paginoni. Sulla Gazzetta si legge che "la Juve è pronta a blindare Dybala" mentre Tuttosport titola "Juve-Locatelli, assist Sassuolo".