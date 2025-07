Leoni all'Inter? Le parole di Marotta: 'Bravo talento...'

Getty Images

Le parole di Marotta su Leoni

Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'assemblea della Lega di Serie A. Marotta ha toccato vari argomenti, soffermandosi soprattutto sul mercato e rispondendo anche alla domanda riguardante Giovanni Leoni, difensore del Parma che è un obiettivo dei nerazzurri ma anche di altri grandi club come la Juventus."Sempre, massimo, massimo ottimismo, assolutamente. Siamo l'Inter, quindi bisogna sempre guardare con grande ottimismo il futuro", ha dichiarato Marotta in generale sul momento che sta attraversando l'Inter. Sul caso Calhanoglu invece: "Novità? No, è un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima, quando convocato".

Infine, come riportato da FCInter1908, il presidente nerazzurro ha parlato a specifica di domanda di Leoni: "È un bravo talento, ma è del Parma, non è nostro". Marotta ha confermato la stima per l'italiano senza però approfondire sulla sua situazione. L'Inter lo vorrebbe come rinforzo in difesa ma l richieste del Parma sono elevate e il club preferirebbe tenerlo in rosa almeno un'altra stagione.