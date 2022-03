C'è spazio anche per il match di ritorno di Champions League femminile tra Lione e Juventus nelle prime pagine dei quotidiani sportivi: ci pensa Tuttosport, che titola "Leonesse a Lione", dando la carica alle ragazze per quella che sarebbe un'impresa storica. "Derby d'Italia" è invece il titolo di apertura, con un intreccio che vede protagonisti Dybala e Raspadori. "L'ultima finale", titola invece il Corriere dello Sport: Juve-Inter è, di fatto, l'ultimo scontro diretto tra le prime quattro prima della volata finale.



