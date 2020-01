Leonardo, ds del PSG, ha parlato in conferenza stampa chiudendo il mercato del PSG. A gennaio ci sono state due trattative tra i bianconeri ed il club francese: lo scambio Emre Can-Paredes e quello De Sciglio-Kurzawa, entrambi saltati. “Non faremo altre operazioni di mercato - le parole di Leonardo -. Kurzawa, De Sciglio e la Juventus avevano trovato un accordo, poi l’affare si è bloccato”. "Sono felice di trattenere il giocatore, ha giocato tante partite e questi vuol dire che è un ragazzo che ha il suo posto nella squadra".



CAVANI -"È disponibile per la convocazione per la gara di domani. la nostra idea di mercato è stata quella di mantenere il gruppo, che ha dimostrato di essere competitivo e completo. Pertanto resteremo così”.