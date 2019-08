Leonardo parla del possibile passaggio di Neymar al Psg. L'affare non è ancora chiuso: "La nostra posizione è sempre stata la stessa, quello che volevamo era chiaro. Onestamente la prima proposta scritta che abbiamo ricevuto è stata il 27 agosto, cinque giorni prima della fine del mercato. Siamo sempre stati disponibili a parlare però non c'è mai stato un accordo alle nostre condizioni. Le trattative non si sono interrotte. Il limite è lunedì a mezzanotte, non abbiamo nessun limite se non quello naturale. La posizione di Neymar è sempre stata chiara. Ci ha detto chiaramente che vuole andare via. Se arriva una proposta che ci soddisfa potrà andare, altrimenti resterà, dipende dal Barcellona".