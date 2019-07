Al termine dell'amichevole estiva che ha visto il Paris Saint Germain uscire con un pareggio per 1-1 dal campo del Norimberga in Germania, il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, ha fatto il punto sul mercato del club analizzando, in particolare la situazione legata a Neymar. Per il brasiliano stanno fiorendo diversi rumors su un possibile addio con Manchester United, Barcellona e anche Juventus in primissima fila per lui. Queste le parole rilasciate a Le Parisien: "Neymar? Onestamente, non c'è nulla di diverso rispetto all'ultima volta che ne ho parlato. Nulla di nulla. Non si è mosso nulla e non c'è nessuna offerta concreta per lui. Oggi è nostro, è un giocatore del Paris Saint Germain. Uno scambio? Non c'è nulla, è la stessa situazione da dieci giorni".