Paris Saint-Germain o Real Madrid? Il futuro di Kylian Mbappé è tutto da scrivere. A riguardo ha parlato Leonardo, intervistato da L'Equipe: "Ci sono delle possibilità. Fino a quando non firma con un nuovo club faremo di tutto per trattenerlo, per farlo rinnovare. Il Psg è cresciuto molto negli ultimi dieci anni, è diventato una solida realtà anche grazie a lui. E' amato, ammirato, rispettato. Credo che Kylian stia facendo una riflessione. L'accoglienza che ha avuto sabato contro il Saint-Etienne è stata magnifica".



50 MILIONI - "Non è assolutamente vero. Non c'è nessuna offerta scritta. Credo sia l'ultima cosa che metteremo. Per scrivere la cifra ci viogliono due minuti. Ora conta metterlo nelle condizioni perché possa diventare il miglior giocatore possibile".



ZIDANE - "Posso assicurare che non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore. Non ho mai contattato Zidane così come non ho mai sentito nessun altro tecnico. Non ho problemi con Pochettino, parliamo di tutto".