Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo ha parlato a France Blues di Moise Kean, ex Juventus protagonista di una splendida stagione: "La verità è che quella era l'unica formula possibile e avere Kean a disposizione per un anno pensavo fosse già una cosa positiva: oggi è difficile dire quale sarà il suo futuro, vedremo verso la fine della stagione. Ad oggi non sappiamo come andrà, ma Kean avrà certamente un grande futuro dinanzi a sé".