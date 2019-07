A Le Parisien, Leonardo ha chiarito la posizione del Psg sul mercato: “Neymar può lasciare il PSG, se c’è un’offerta che si adatta a tutti. Ma, fino ad oggi, non sappiamo se qualcuno vuole comprarlo o a quale prezzo. La sua volontà di andare via? E’ chiaro a tutti. Ma nel calcio dici una cosa oggi e domani un’altra… È incredibile ma è così. In ogni caso Neymar ha ancora tre anni di contratto con noi e poiché non abbiamo ricevuto un’offerta, non possiamo discutere di nulla. Ma abbiamo avuto, è vero, contatti molto superficiali. Con il Barcellona? Sì. De Ligt? Non verrà al PSG. Esisteva una possibilità, ma non è il momento giusto per fare un grande investimento. Non abbiamo una busta con 200 milioni da da spendere così…”. Queste, le parole riportate dal sito di Alfredo Pedullà.