Leonardo ha sbottato contro Thomas Tuchel. Il direttore sportivo del Psg ha replicato duramente al tecnico, con cui i rapporti non sono idilliaci e che in settimana aveva mosso delle critiche alla campagna acquisti del club: "Le sue dichiarazioni non sono piaciute alla società e non sono piaciute al sottoscritto. La situazione è molto grave nel mondo. Stiamo vivendo un momento complicato, non è possibile non capire questa situazione. Ne parleremo internamente: se qualcuno non è felice di stare al Psg, se ne parla senza problemi. Ma chi lavora con noi deve rispettare la politica del club e le regole interne. Vista la situazione attuale, quello che è successo è qualcosa di imbarazzante". Sullo sfondo resta sempre la figura ingombrante di Massimiliano Allegri, pronto in caso di addio.