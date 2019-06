C'è un profilo che si sta intrecciando sempre più con le volontà della Juventus e con il suo mercato. E' quello di Leonardo, appena tornato a Parigi per ricostruire il Psg, che sta entrando in contatto con la Juve per diversi obiettivi, ma soprattutto la sta ostacolando. Come scrive il Corriere di Torino, dopo l'affare De Ligt con la grande concorrenza, ecco l'affare Bonucci, con il brasiliano che sonda il terreno e tenta il centrale italiano. Ma non è finita qui. Infatti, Leonardo, cercando di riunire il Psg e Adrien Rabiot con una telefonata a mamma Veronique. Tre mosse, tre piccoli sgarbi, per un'avventura appena ricominciata.