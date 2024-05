Dopo l'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato Leonardoha condiviso un messaggio per i tifosi attraverso le proprie Instagram stories: "Domani torno felice in Italia dopo una lunga stagione e nuove stimolanti esperienze. Nei prossimi giorni parliamo di futuro. Grazie a tutti per la vicinanza e l’affetto", le parole del difensore ex, che ha chiuso la sua carriera in Turchia al Fenerbahce a 37 anni compiuti. Da capire quale tipo di strada deciderà di intraprendere ora, lui che non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare allenatore.