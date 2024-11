Leonardo Bonucci è il vice allenatore della Nazionale Under 20. Oggi è iniziata ufficialmente la nuova avventura per l'ex capitano della Juventus. Come ogni inizio che si rispetti però c'è un rito di iniziazione, in azzurro il rito è ormai noto e consiste nel cantare una canzone. Bonucci si è esibito sulle note di "Guasto d'amore" di Bresh. Il video poi è stato pubblicato dallo stesso Bonucci sui propri profili social e sta facendo il giro del web. Di seguito il video