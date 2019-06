Pieni poteri sul mercato. E' il nuovo ruolo di Leonardo, che dal Milan è passato al Psg, cambiando il suo futuro e probabilmente anche quello del club francese. Come scrive la Gazzetta dello Sport, avrà pieni poteri per tutto il settore sportivo, dalla prima squadra alle giovanili, ma soprattutto rimettere ordine lo spogliatoio. Tra tutti i casi ce n'è uno che coinvolge anche la Juventus ed è quello che riguarda Adrien Rabiot: centrocampista con il contratto in scadenza a fine mese, piace molto ai bianconeri nonostante le richieste molto alte per l'ingaggio, ma potrebbe diventare per la seconda volta un "acquisto" fatto in casa, da Leonardo per il Psg.