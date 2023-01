Il primo impatto con il mondo Juve? Di certo non banale per Martina, che l'ha raccontato in esclusiva a ilBianconero.com – “Quando sono venuta a firmare, sono venuta qua con mia mamma che ci teneva. Ero fuori da Vinovo e tremavo, quando ho parlato con il direttore per firmare avevo la mano che tramava. I primi allenamenti ad agosto sono stati bellissimi, un’emozione incredibile”.