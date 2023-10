La calciatrice della Juve, Martina Lenzini, ha commentato la sconfitta subita contro la Spagna.SULLA GARA - 'Abbiamo resistito per quasi tutta la gara e tenuto testa alle campionesse del mondo in carica, dobbiamo essere orgogliose di averle affrontate in questo modo, con il giusto atteggiamento e dimostrando coraggio'.SULLA SVEZIA – 'Ci aspetta un altro impegno molto difficile, c’è ancora amarezza per come è finita un mese fa. Anche in quell’occasione abbiamo perso 1-0 creando però tante occasioni da gol, quindi vogliamo andare a riprenderci quello che abbiamo lasciato a Castel di Sangro'.SU SONCIN – 'Il mister ci chiede di avere coraggio perché questo gruppo ha i mezzi per fare bene e per poter dimostrare che le parentesi negative degli ultimi anni sono ormai alle spalle. Sono certa che affronteremo i prossimi impegni con grande fiducia'.