Le parole di Martinain conferenza stampa:"Dedichiamo la vittoria ad Ale e Ricky nel giorno della loro scomparsa e ringraziamo gli addetti ai lavori che ci hanno permesso di giocare e ai tifosi che sono venuti nonostante il tempo"QUALIFICAZIONE - "Il nostro obiettivo é tornare ai quarti, casualmente di nuovo contro il Lione. Per noi importantissimo, era importante vincere stasera per arrivare alla prossima cariche".QUALIFICAZIONE - "A prescindere dal loro risultato noi dobbiamo fare la nostra partita, vediamo come finisce la loro partita, vogliamo passare il turno".RUOLO - "Non ho preferenze, dove vuole il mister sono a completa disposizione, per me è abbastanza indifferente".LA SETTIMANA - "Come ripete spesso il mister, le pressioni ci fanno giocare bene, con le pressioni possiamo tirare fuori il meglio. Mi aspetto uan settimana dove saremo cariche e ci faremo trovare pronte".RISCATTO - "L'altra volta venivo da un recupero lampo da un infortunio, mi era dispiaciuto arrivare in una partita importante in condizioni non perfette, potrebbe essere un'occasione di rivalsa".