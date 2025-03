Lenzini dopo Juventus Women-Roma: 'Scudetto? Finché non c'è l'aritmetica non possiamo parlare di niente'

Getty Images

ha parlato dopo la pirotecnica vittoria dellaper 4-3 contro la Roma nella prima giornata della Poule Scudetto del campionato di Serie A."E' solo la prima partita della Poule, finché l'aritmetica non ci dice che abbiamo centrato questo obiettivo, non parliamo di niente e lavoriamo partita per partita"."Non è mai facile preparare partite i questo calibro in poco tempo. L'importante però è la qualità e non la quantità. Anche se le prepari in due-tre giorni penso che siamo un gruppo forte a sufficienza per preparare le partite in poco tempo".

"Dire che sono fresca sarebbe una bugia, però sto abbastanza bene. Quest'anno abbiamo lavorato in maniera eccezionale con lo staff della Juventus in modo da prepararsi al meglio per tutte le partite, soprattutto per quelle ravvicinate".