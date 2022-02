1









Martina Lenzini è una delle grandi protagoniste della prima parte di stagione della Juventus Women. Lenzini è tornata a Torino quest'anno dopo un periodo in prestito al Sassuolo. Ai microfoni dei canali ufficiali della Juventus, ha raccontato alcuni retroscena di mercato, il suo ritorno e le emozioni vissute in Champions League, così come nella quotidianità.