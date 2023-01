Mi hanno vestita subito di bianconero. Quando mi hanno detto che sarei potuta venire a giocare qui sono rimasta di sasso". Si nota da subito la grandenegli occhi di Martina, difensore classe 1998 della Juventus Women. In Serie A gioca con la tranquillità di una veterana: ha già collezionatononostante i suoi 24 anni. L'arrivo a Torino nel 2017, poi l'Erasmus di tre stagioni alper crescere e infine il ritorno in bianconero agli ordini di Joe Montemurro.(Montaggio a cura di Andrea Menon).“Quando sono venuta a firmare, sono venuta qua con mia mamma che ci teneva. Ero fuori da Vinovo e tremavo, quando ho parlato con il direttore per firmare avevo la mano che tramava. I primi allenamenti ad agosto sono stati bellissimi, un’emozione incredibile”.– “Due caratteri opposti. Rita è una più passionale, si fa sempre sentire. Il mister è un po’ più pacato caratterialmente. Lui ha esperienza internazionale, ha portato l’Europa da fuori e noto queste differenze qui”.– “Mi sono detta, finalmente ci siamo riuscite. Ci sono riuscite le ragazze che da tanti anni lottano per questo traguardo, per avere tutele. Fino ad oggi non le avevamo, essere riconosciute come atlete che svolgono questo lavoro, perché questo è da anni. Metterlo nero su bianco è un’altra cosa”.– “Non sono così tanto difficoltà. Si sono create tante aspettative su una squadra che da 5 anni vince tutto. Non ci siamo solo noi, il livello è cresciuto e alla fine abbiamo fatto un percorso in Champions tenendo testa alle big e siamo uscite per una sconfitta. In campionato non abbiamo perso così tanti punti. Come uscirne? Il gruppo fa tutto”.